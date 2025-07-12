Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Süper Lig devi Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna milli futbolcu Orkun Kökçü'yü İstanbul'a getirdi.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşma sağladığı milli futbolcu, Başkan Serdal Adalı ile birlikte saat 18.15 sularında Hollanda'dan İstanbul'a geldi. Orkun Kökçü, İstanbul'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Sevenleri kimse ayıramaz ki" paylaşımında bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İLK SÖZLERİ

Havalimanında ilk açıklamalarını yapan Orkun Kökçü, "Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." dedi. Milli futbolcu ayrıca, "Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz." yorumunda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise "Orkun ve ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kararlılardı. Zor şeyler zaten kararlılık gösterince başarıya ulaşıyor. Orkun umarım uzun zamanlar Beşiktaş'a hizmet eder, şampiyonluklar yaşarız." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, Orkun'un Hollanda'dan İstanbul'a yola çıkmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.