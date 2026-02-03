Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da
Beşiktaş, Göztepe'de forma giyen Junior Olatan transferi için oyuncu ve sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Olatan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.
- Beşiktaş, Göztepe'den 23 yaşındaki Beninli futbolcu Junior Olaitan'ı transfer etti.
- Junior Olaitan, Beşiktaş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Junior Olaitan, 2023-2024 Süper Lig sezonunda Göztepe formasıyla 17 maçta oynayıp 2 gol attı.
Beşiktaş, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan transferinde mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ'TA ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, 10 numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli oyuncu için Göztepe ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Olaitan ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
OLAITAN İSTANBUL'A GELDİ
Junior Olaitan, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA
Genç oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
İKİ GOL ATMAYI BAŞARDI
Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda 2 gol kaydetti.