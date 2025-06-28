Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadroya katacağı Çek sol bek David Jurasek, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncu, ilk açıklamasında "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Süper Lig devi Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
JURASEK İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş, Benfica'da forma giyen ve kiralık olarak prensip anlaşmasına vardığı sol bek oyuncusu David Jurasek'i İstanbul'a getirdi.
JURASEK'İN İLK SÖZLERİ
Uçaktan inen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu, havalimanında açıklamalarda bulunarak "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Alman ekibi TSG 1899 Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, çıktığı 22 karşılaşmada 3 asistlik performans sergiledi.