Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktörlüğe Portekiz milli takımı teknik direktörü olarak bilinen Fernando Santos'u getirdi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

69 yaşındaki teknik adam, Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un kariyeri;

EURO 2016

UEFA Uluslar Ligi

1x Portekiz Ligi

2x Portekiz Kupası

1x Yunanistan Kupası

2x Portekiz Süper Kupası

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımında görev alan yeni Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos ve ekibine Beşiktaşımızda başarılar diliyoruz."