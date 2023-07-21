Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbul'a geldi. Kara Kartal, Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

1 Temmuz'da Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey, Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

1.7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bonservisi elinde olan Amartey ile Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuya senelik 1.7 milyon euro maaş ödeyecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek Ganalı futbolcu daha sonra resmi imzayı atacak. Amartey geçen sezon Leicester City ile 24 maça çıktı. 1 sarı kart gören futbolcu, gol ya da asist katkısı vermedi.