Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Kamp Kadrosu Belli Oldu

BEŞİKTAŞ'ın, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın İsviçre'de karşılaşacağı Lausanne-Sport maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lausanne-Sport TSİ 21.15'te karşı karşıya gelecek. Bugün İsviçre'ye uçacak Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ile Ernest Muçi kafilede yer almazken, son lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen David Jurasek, kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva."