Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ın tur şansı tahmin edildi. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Beşiktaş'ın Ukrayna ekibini eleme ihtimali yüzde 7 olarak belirlendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta rakibine 4-2 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNİ ELEME ŞANSI YÜZDE 7

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından takımların tur atlama ihtimalleri tahmin edildi. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Beşiktaş'ın Shakhtar'ı eleme ihtimali yüzde 7 olarak gösterildi. Siyah-beyazlıların yüzde 93 ihtimalle yoluna Konferans Ligi'nde devam edeceği belirtildi.

RÖVANŞ MAÇI 31 TEMMUZ'DA

Beşiktaş'ın Shaktar'la oynayacağı rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.Polonya'da gerçekleşecek zorlu müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, rakibine elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

Beşiktaş in tek hedefi Fenerbahçe maçları ni kazanmak başka hedefi yok

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