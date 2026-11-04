Beşiktaş'ın rakibi Celtic 0 puanda, Italiano sinirli rakip bekliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İskoçya ekibi Celtic'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, sinirli bir rakip görebileceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Rakibimizin Avrupa'da puanı yok. Bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Onlar bize karşı nasıl güçlü oynayacaksa bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı, 2-0 geriye düşmüştük ve 2-2 yaptık. Celtic'e karşı burada oynamak farklı. İç saha faktörü var. Ben de Celtic'in 0 puanda olmasına şaşkınım. Yarın sinirli bir Celtic görebiliriz. Bunun da işimizi zorlaştıracağını düşünüyorum. Kazanmayı ve puanlar almayı isteyeceklerdir. Bence zor bir maç olacak. Yarın iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Hepimizin hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Kadroda değişiklik yapabileceğini aktaran Italiano, Avrupa'da iyi işler yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Lig ve Avrupa farklı. Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var. O da ilk maçını 3-0 kazandığımız Zalgiris maçının rövanşı. Avrupa'da farklı bir dikkat seviyemiz var. Burada önemli işler çıkardık. Asla kolay değil. Buraya gelmek için çok çalıştık, çok zor maçlar çıkardık. Şu an Avrupa'ya konsantreyiz. Burada puanlar almak, gruptan çıkmak ve daha iyi işler yapmak istiyoruz. Yarın zor bir maç olacak. Gerçekten mükemmel bir stadyumda etkili taraftarlara karşı oynayacağız."

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü'nün yarın kulübede olacağı bilgisini veren tecrübeli teknik adam, "Trossard tanınan, kendini kanıtlamış, oyunu iyi okuyan, zeki bir oyuncu. Orta sahada ve kanatta oynayabilen bir futbolcu. Nasıl bir çözüm bulacağımızı göreceğiz. Tüm ofansif oyuncuları işin içine nasıl dahil ederim diye düşünüyorum. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesinden, son toplarından, oyunu okumalarından ve şutlarından eksik kaldık. Onların olmadığı dönemde de pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre verip aktif etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da bize katılır." ifadelerini kullandı.

Oh: "2 aydır bu maç için hazır olduğumu söyleyebilirim"

Eski bir Celtic oyuncusu olan Hyeon-gyu Oh, 2 aydır bu karşılaşmayı beklediğini dile getirdi.

Hazır ve çok heyecanlı olduğunu ifade eden Oh, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2 aydır bu maç için hazır olduğumu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde düzgün İngilizce konuşamıyordum. Burada beni ailenin arasına kattılar. Burası benim ikinci evim gibiydi. Yarın benim için gol atsam da atmasam da özel olacak. Gol atarsam mutlu olacağım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve burada oynamaktan gurur duyuyorum. Buraya ilk geldiğimde hayalleri olan genç bir çocuktum. Burada zor zamanlar da geçirdim. Burada çok anılarım var. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum, yarın gol atarsam ağlayabilirim. Celtic'i seviyorum ve kalbimde benim için özel bir yeri var. Motivasyonum vardı. Ne kadar geliştiğimi göstermek istiyordum. Yarın bunların hepsini göstermek istiyorum."

Kaynak: AA