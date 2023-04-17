Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve kasım ayında yolların ayrıldığı Tyler Boyd, 21 Şubat'ta MLS ekibi Los Angeles Galaxy'e transfer olmuştu. ABD'li futbolcu Los Angeles FC'ye attığı gol ile gündeme oturdu.

MLS'te oynanan mücadelede LA Galaxy, sahasında Los Angeles FC'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, eski Beşiktaşlı Tyler Boyd'un attığı gol büyük ilgi gördü.

VELA DUBLE YAPTI

Maçta LAFC'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 68.(p) dakikalarda Carlos Vela ile 70. dakikada Ryan Hollingshead attı. LA Galaxy'nin golleri ise 41. dakikada Tyler Boyd ve 84. dakikada Marco Delgado'dan geldi.

BOYD'DAN ENFES GOL

41. dakikada fileleri havalandıran Tyler Boyd'un golü ise büyük alkış aldı. Ceza sahasının bayağı gerisinden fileleri bulan futbolcunun golü sosyal medyada elden ele dolaştı.

Gol anı:

Görüntü: Apple TV

Görüntü: Apple TV

Görüntü: Apple TV

Görüntü: Apple TV

Görüntü: Apple TV