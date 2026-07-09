Nübel, Beşiktaş'ın 3. Alman Kalecisi Oldu

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Alman kaleci oldu.

Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferini Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'ten Nübel'i 3 yıllığına renklerine bağlayarak yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacak üçüncü Alman olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 201 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş'ta Nübel, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 14. Alman, 202. de yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kariyeri

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu.

Tecrübeli file bekçisi, altyapılarda TSV Tudorf (2003-2005) ve Paderborn 07 (2005-2014) formalarını giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini Paderborn ile imzalayan Nübel, 5 sezon forma giydiği Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu.

Daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı sonrası siyah-beyazlılar, Nübel'i transfer ederek kalesini güvene aldı.

14. Alman futbolcu

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman futbolcu, 1994'te siyah-beyazlı ekibe imza atan kaleci Raimond Aumann oldu. O dönem Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Beşiktaş, kalesini Aumann'a emanet etmişti.

Yıllar içinde sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius ve son olarak Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Alexander Nübel, siyah-beyazlılarda forma giyecek 14. Alman oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Takımdaki Alman sayısı iki oldu

Nübel'in takıma dahil olmasıyla Beşiktaş'taki mevcut Alman futbolcu sayısı da ikiye çıktı.

29 yaşındaki kaleci, Ağustos 2024'te transfer edilen vatandaşı Felix Uduokhai ile beraber siyah-beyazlı ekip için ter dökecek.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut ise alt yaş gruplarında Almanya için mücadele ediyor.

Sezonun dördüncü transferi

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaz transferinde hızlı bir dönem yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar dört oyuncuyu renklerine bağladı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak ilk takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel ile takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: