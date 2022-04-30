Beşiktaş ile Kayserispor 52. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.

Geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ve bu sezon İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten iki maç, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.