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Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir'in maçında ilk yarı 0-0 sona erdi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Beşiktaş'ın ilk yarıda Ndidi ve Vlahovic ile yakaladığı fırsatlar gol getirmedi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Olsen, Umut Bozok

Sarı kart: Dk. 37 Ba (İstanbul Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.

26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Olsen'in ceza yayının sağından kaleye yerden gönderdiği şutta top, az farkla yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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