Beşiktaş Hedeflerini Yineledi: 'Avrupa'da Olmalıyız'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, " Beşiktaş'ta hedef bitmez. Avrupa'da olmalıyız. Ligde ikinci ya da üçüncü olacağız, Ziraat Kupası'nı alacağız. Hedefimiz bitmeyecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz, basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor'un teknik direktör değişikliğinin ardından sahaya farklı bir sistemle çıktığını belirten Kaytaz, "Rakibin ön alan presine karşı oyun kurma prensipleri üzerinde çalıştık. 3-2 baskısının arkasına sızmaya çalıştık ve özellikle üçüncü golde bunda başarılı olduk. Cerny'nin becerisinden yararlanmak için çok çalıştık" diye konuştu.

"Duran toplar üzerine çok çalıştık"

Duran topların önemine vurgu yapan Kaytaz, "Bu hafta duran toplar üzerine çok çalıştık. Attığımız gol de bu çalışmaların eseri oldu. Topu kaybettiğimiz yerlerde baskıda iyiydik, bazen şanssızlıklar yaşanabiliyor. Bugün en güzel kazanımımız, takımda skoru koruma içgüdüsü görmememizdi. 2-1 olduğunda bile sakin kaldık, oyunu kontrol ettik" ifadelerini kullandı.

"Bugünden itibaren o eski Beşiktaş bitti"

Takımın fiziksel ve mental olarak gelişim gösterdiğini söyleyen Kaytaz, "Sezon başı kampını yaşamadık, biz geldiğimizde değerler iyi değildi. Milli aralarda toparlanmaya çalıştık. Artık oyuncular daha dirençli, daha özgüvenli. Bugünden itibaren o eski Beşiktaş bitti" sözlerini sarf etti.

"Beşiktaş'ta hedef bitmez" diyen Kaytaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluk gitti, havlu atıldı, ışıklar söndü. Bu mu yani? Bizim için değil. Avrupa'da olmalıyız. Ligde ikinci ya da üçüncü olacağız, Ziraat Kupası'nı alacağız. Hedefimiz bitmeyecek."

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Murat Kaytaz, "Deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Kendi güçlü oyunumuzu oynadığımız sürece sıkıntı yaşamayacağız. Çok çalışıyoruz ve bu takımın kalitesiyle bunu başaracağız" dedi. - ANTALYA