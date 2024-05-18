Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak iç sahadaki son maçından 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sezon boyunca Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.

Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla iç sahada oynadığı sezonun son mücadelesinden 1 puanla ayrılmış oldu.

Kartal, Süper Lig'de bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan toplayabildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Beşiktaş Tüpraş Spor Güncel Haberler

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title