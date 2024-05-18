Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak iç sahadaki son maçından 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sezon boyunca Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.
Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha müsabakasından 1 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla iç sahada oynadığı sezonun son mücadelesinden 1 puanla ayrılmış oldu.
Kartal, Süper Lig'de bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan toplayabildi. - İSTANBUL