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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak Beşiktaş, İsrail ekipleriyle 8. maçını oynayacak.

İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Maccabi Tel-Aviv ile 3, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile 2 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, İsrail takımlarına karşı ilk resmi maçında 28 Temmuz 1999'da UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2. tur ilk maçında Hapoel Haifa ile karşılaştı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Hapoel Beer Sheva ile 3. randevu

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

En farklı galibiyet

Beşiktaş, İsrail takımlarına karşı aldığı en farklı galibiyeti 2011-2012 sezonunda Maccabi Tel-Aviv önünde aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İstanbul'da ağırladığı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini Hugo Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz ve Edu kaydetti.

İsrail takımlarıyla 25. maç

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.

Türk takımlarının performansı

Türk takımlarının İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında yaptıkları karşılaşmalarda aldıkları sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Takımlar Skor 1995-96 UEFA Intertoto Kupası Gençlerbirliği-Hapoel Petah Tikva 4-0 1995-96 UEFA Intertoto Kupası Bursaspor-Beitar Jerusalem 2-0 1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi Maccabi Tel-Aviv-Fenerbahçe 0-1 1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Maccabi Tel-Aviv 1-1 1997-98 UEFA Intertoto Kupası Antalyaspor-Maccabi Haifa 0-2 1999-00 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Hapoel Haifa 1-1 1999-00 UEFA Şampiyonlar Ligi Hapoel Haifa-Beşiktaş 0-0 2001-02 UEFA Kupası Hapoel Tel Aviv-Gaziantepspor 1-0 2001-02 UEFA Kupası Gaziantepspor-Hapoel Tel Aviv 1-1 2003-04 UEFA Kupası Gaziantepspor-Hapoel Tel Aviv 1-0 2003-04 UEFA Kupası Hapoel Tel Aviv-Gaziantepspor 0-0 2007-08 UEFA Kupası Maccabi Tel-Aviv-Kayseri Erciyesspor 1-1 2007-08 UEFA Kupası Kayseri Erciyesspor-Maccabi Tel-Aviv 3-1 2009-10 UEFA Avrupa Ligi Maccabi Netanya-Galatasaray 1-4 2009-10 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Maccabi Netanya 6-0 2011-12 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv 5-1 2011-12 UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel-Aviv-Beşiktaş 2-3 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş 1-3 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva 2-1 2020-21 UEFA Avrupa Ligi Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv 1-2 2020-21 UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel-Aviv-Sivasspor 1-0 2022-23 UEFA Konferans Ligi İstanbul Başakşehir-Maccabi Netanya 1-1 2022-23 UEFA Konferans Ligi Maccabi Netanya-İstanbul Başakşehir 0-1 2024-25 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv 1-3

Kaynak: AA