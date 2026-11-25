Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile 3. kez karşılaşacağı maçta 8. İsrail maçına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva'yı ağırlayacak ve İsrail takımlarıyla 8. maçına çıkacak. Hapoel Beer Sheva ile 3. kez karşılaşacak siyah-beyazlılar, İsrail ekipleriyle önceki 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak Beşiktaş, İsrail ekipleriyle 8. maçını oynayacak.
İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Maccabi Tel-Aviv ile 3, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile 2 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı ekip, İsrail takımlarına karşı ilk resmi maçında 28 Temmuz 1999'da UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2. tur ilk maçında Hapoel Haifa ile karşılaştı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Hapoel Beer Sheva ile 3. randevu
Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.
İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.
En farklı galibiyet
Beşiktaş, İsrail takımlarına karşı aldığı en farklı galibiyeti 2011-2012 sezonunda Maccabi Tel-Aviv önünde aldı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İstanbul'da ağırladığı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.
Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini Hugo Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz ve Edu kaydetti.
İsrail takımlarıyla 25. maç
Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti.
Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.
Türk takımlarının performansı
Türk takımlarının İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında yaptıkları karşılaşmalarda aldıkları sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Takımlar
|Skor
|1995-96
|UEFA Intertoto Kupası
|Gençlerbirliği-Hapoel Petah Tikva
|4-0
|1995-96
|UEFA Intertoto Kupası
|Bursaspor-Beitar Jerusalem
|2-0
|1996-97
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Maccabi Tel-Aviv-Fenerbahçe
|0-1
|1996-97
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Maccabi Tel-Aviv
|1-1
|1997-98
|UEFA Intertoto Kupası
|Antalyaspor-Maccabi Haifa
|0-2
|1999-00
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Hapoel Haifa
|1-1
|1999-00
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Hapoel Haifa-Beşiktaş
|0-0
|2001-02
|UEFA Kupası
|Hapoel Tel Aviv-Gaziantepspor
|1-0
|2001-02
|UEFA Kupası
|Gaziantepspor-Hapoel Tel Aviv
|1-1
|2003-04
|UEFA Kupası
|Gaziantepspor-Hapoel Tel Aviv
|1-0
|2003-04
|UEFA Kupası
|Hapoel Tel Aviv-Gaziantepspor
|0-0
|2007-08
|UEFA Kupası
|Maccabi Tel-Aviv-Kayseri Erciyesspor
|1-1
|2007-08
|UEFA Kupası
|Kayseri Erciyesspor-Maccabi Tel-Aviv
|3-1
|2009-10
|UEFA Avrupa Ligi
|Maccabi Netanya-Galatasaray
|1-4
|2009-10
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Maccabi Netanya
|6-0
|2011-12
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv
|5-1
|2011-12
|UEFA Avrupa Ligi
|Maccabi Tel-Aviv-Beşiktaş
|2-3
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş
|1-3
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
|2-1
|2020-21
|UEFA Avrupa Ligi
|Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv
|1-2
|2020-21
|UEFA Avrupa Ligi
|Maccabi Tel-Aviv-Sivasspor
|1-0
|2022-23
|UEFA Konferans Ligi
|İstanbul Başakşehir-Maccabi Netanya
|1-1
|2022-23
|UEFA Konferans Ligi
|Maccabi Netanya-İstanbul Başakşehir
|0-1
|2024-25
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv
|1-3