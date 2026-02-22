Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zor maçı kazandıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bu sezon oynadığımız en iyi oyundu. Hem oyunu hem skoru kazandık. Mükemmel bir geceydi. Sonunda çok mutlu olduk." dedi.

Tedavisi devam eden El Bilal Toure'nin yokluğunun oyun planlarını etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "El Bilal Toure'nin sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda Bilal vardı. 6-8 hafta olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planı belirledik. 4-2-3-1 gibi bir plan üstünde çalıştık. Göztepe sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Temaslı oyunda aynı şiddeti göstermeliydik. Oyuncularım çok iyi konsantre oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da ciddi destekte bulundu takıma. Taraftarı takımının arkasında görmek istiyoruz. Yeni bir kurulum içindeyiz. Oyuncuların adaptasyonu kolay değil. Zaman çok kısa ama en hızlı şekilde oyuncularla ilerliyoruz. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Bundan sonrası çok daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol A takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in transferlerde çok önemli rolü olduğunu vurgulayan Yalçın, "Transferlerde Serkan Reçber'in payı çok büyük. Onunla aylardır çalışıyoruz. Oyuncuları onaylayan benim ama bulan, çalışan o. Onun da hakkını vermek lazım. Geçen dönemlerde 'Serkan ne iş yapıyor' deniyordu, Serkan oyuncu buluyor. Oyuncularla, menajerler buluşuyor, onlara Beşiktaş'ı, planlamamızı anlatıyor. Aldığımız oyuncuların hepsi takımlarında oynayan oyunculardı. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur. Beşiktaş her zaman kupalar, maçlar kazanmaya alışık bir camiadır. Bu sene sorunlar yaşıyoruz, en kısa sürede bunların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Kolay bir sezon geçirmeyeceğimizi söylemiştim. Biraz acı çekeceğiz. 2-3 transfer dönemi sonrasında iyi bir Beşiktaş izleyeceksiniz diye söz vermiştik. Yavaş yavaş bunun temellerini atmaya başladık. Sonuç alıp bir şey inşa etmeye çalışıyoruz, bu çok yanlış. Bu da bir süreç gerektiriyor. İyi günler gelecek diyorum. Söylediklerimizi yapacağız. Onların istediği bir takım yapacağız." diye konuştu.

"Tek amacımız sistem oturtmak"

Ligdeki sıralamadan çok oyunu geliştirmeyi düşündüklerini dile getiren Yalçın, "Ligi nerede bitireceğimizi değil oyunu nasıl geliştireceğimizi düşünüyoruz. Ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorum, bir yerde bitireceğiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yapıyı oluşturacağız. Yeni bir şey inşa etmek için bu ekibi kurduk. Bunu zaman içinde yapacağız. Önce çatıyı sonra aşağıyı yapmayacağız. Önce aşağıyı sonra çatıyı yapacağız. Bir sistem kuracağız. Sonra işler kendiliğinden toparlanacak. Bu sistemi oturtursak ben olsam da olmasam da Beşiktaş ileride sorun yaşamayacak. Tek amacımız sistem oturtmak. 5 yıllık bir planlama yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer döneminde takıma katılan oyuncularla takımın yaş ortalamasını düşürdükleri bilgisini veren Yalçın, şöyle devam etti:

"Yeni aldığımız oyuncuların hepsi genç ve kendi takımlarında oynayan oyuncular. Alırken çok zorlandık, çok çaba sarf ettik. Şu anda yaş ortalamamız 23-24'e indi. Sezon başında 28-29'du. Genç, dinamik, kolej havası olan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Aldığımız oyuncular buradan daha iyi yerlere gidebilecek kapasitesi olan oyuncular. Gönderdiğimiz ve aldığımız oyuncuların maaşlarına bakarsanız aradaki farkı göreceksiniz."

Açılış golünü atan Wilfred Ndidi'nin performansına dikkati çeken Sergen Yalçın, "Ndidi en iyi oyunlarından birini oynadı. Böyle mücadele edip kaybedince bizim için problem olmayacak. Hiçbir şey yapmayıp kaybetmek bizim için en kötü tarafı." ifadelerini kullandı.

Amir Murillo'ya da değinen Yalçın, "Amir bizim için son dakikada ortaya çıkan bir fırsat transferi. Hesapta olmayan bir transfer yaptık. Amir gibi bir oyuncuyu görünce hemen aldık." diyerek sözlerini tamamladı.