Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Avrupa kupaları için yarış verdiği Göztepe'yi kendi sahasında konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.