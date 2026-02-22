Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Beşiktaş ile Göztepe arasındaki maç Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
- Beşiktaş'ın ilk 11'i Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan ve Oh'tan oluşuyor.
- Göztepe'nin ilk 11'i Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson ve Juan'dan oluşuyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Avrupa kupaları için yarış verdiği Göztepe'yi kendi sahasında konuk edecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
