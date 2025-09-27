Haberler

Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u 77-72 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u 77-72'lik skorla mağlup etti. Maçta en skorer oyuncu Anthony Brown oldu.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Karacabilen, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 8, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 4, Zizic 9, Kamagate, Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 7, Canberk Kuş 8, Anthony Brown 14

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 3, Usher 8, Smith 5, Berkan Durmaz 4, Bankston 16, Devoe, Allman 18, Emircan Koşut, Ata Kahraman 2, Simonovic 12, Yavuz Gültekin 4

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u 77-72 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.