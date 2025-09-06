Beşiktaş GAİN, Gloria Pre-Season Games 2025'te Esenler Erokspor'u Mağlup Etti
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' basketbol turnuvasında Beşiktaş GAİN, rakibi Esenler Erokspor'u 90-70'lik skorla yenerek galibiyet elde etti. Mücadelede etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, turnuvada ileriye doğru bir adım attı.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor'u 90-70 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar, 28-17 önde tamamladı. Beşiktaş GAİN, devre arasına da 51-32 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte de rakibine 64-51 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 90-70 kazandı.
Yarın Tofaş-Beşiktaş GAİN ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom maçlarının oynanacağı Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor