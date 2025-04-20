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Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u 96-73 İle Geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2

1. Periyot: 28-25

Devre: 41-49

3. Periyot: 53-77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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