Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide genç hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.
Süper Lig'de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
6 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu