Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

Süper Lig'de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu