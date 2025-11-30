Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Jota Silva ve El Bilal Toure'nin golleriyle rakibini mağlup ederek puanını 24'e yükselten siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki yenilmezlik serisini de devam ettirdi.

Deplasmanda uçuyor

Bu sezon ortaya koyduğu istikrarsız performansla şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, son dönemde deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı son 6 deplasman maçında rakiplerine yenilmeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta ise Alanyaspor ve Göztepe'ye mağlup oldu.

Jota Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ta bu sezon oyuna hep sonradan giren Jota Silva, ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Bu sezon 6 kez oyuna sonradan giren Portekizli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında takımını öne geçirerek, siyah-beyazlı takımdaki 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş'taki ilk gol sevincini Kocaelispor karşısında yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Portekizli oyuncunun, maçtaki bir şutunda ise top direkten dışarı çıktı.

Cengiz penaltı kaçırdı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, maçta kullandığı penaltı atışında Fatih Karagümrük kalecisi Ivo Grbic'i geçemedi.

Müsabakanın 54. dakikasında Serginho'nun topa ceza sahası içinde elle temasının ardından VAR'dan gelen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

Bu sezon ligde 4 penaltı kazanan Beşiktaş 2'sini gole çevirirken 2 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Siyah-beyazlı takımın kaçırdığı diğer penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, Kasımpaşa müsabakasında fileleri havalandıramamıştı.

Bu sefer gol yemedi

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Ligde daha önce sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan karşılaşmalarda gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ün de gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

El Bilal Toure 2 maç sonra gol attı

Karşılaşmaya forvet olarak başlayan El Bilal Toure, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 3. golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderen siyah-beyazlı oyuncu, daha önce RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.

Fatih Karagümrük'e karşı deplasman üstünlüğünü sürdürdü.

Fatih Karagümrük'e 9. kez konuk olan Beşiktaş, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Kırmızı-siyahlı rakibiyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 kez de ev sahibine mağlup oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.