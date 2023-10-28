Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-70 mağlup etti. Beşiktaş'ın ligdeki 3. galibiyeti oldu.

Beşiktaş Emlakjet, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 28, Ray 17, Upson 5, Leon Harun Apaydın, Yesukan Onar 7, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Kurt, Emircan Koşut 5, Ata Kahraman 2, Murat Erensoy

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 20, Needham 16, Berkan Durmaz 6, Mitchell 10, Delgado 9, Hammonds, Berk İbrahim Uğurlu 14, Yiğit Arslan 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu 1

1. Periyot: 10-25

Devre: 34-43

3. Periyot: 55-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 3. kez kazandı. Büyükçekmece Basketbol ise 3. yenilgisini yaşadı.