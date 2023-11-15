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Beşiktaş Emlakjet, London Lions'a mağlup oldu

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol EuroCup A Grubu 7'nci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi London Lions'a 83-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions'ta 24 sayıyla Gabe Olaseni oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, London Lions ise 5'inci galibiyetini elde etti.