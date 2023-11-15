Beşiktaş Emlakjet, London Lions'a mağlup oldu
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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol EuroCup A Grubu 7'nci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi London Lions'a 83-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions'ta 24 sayıyla Gabe Olaseni oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, London Lions ise 5'inci galibiyetini elde etti.
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Uros Obrknezevic
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 19, Hammonds 8, Needham 8, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan 3, Mitchell 19, Egehan Arna 3, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu, Delgado 18
LONDON LIONS: Olaseni 24, Taylor 5, Soluade 9, Conor Morgan 8, Nelson 9, Sharma 4, Matthew Morgan 17, Grantham 7
1'İNCİ PERİYOT: 19-25
DEVRE: 42-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol EuroCup A Grubu 7'nci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi London Lions'a 83-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions'ta 24 sayıyla Gabe Olaseni oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, London Lions ise 5'inci galibiyetini elde etti.