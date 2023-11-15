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Beşiktaş Emlakjet, London Lions'a mağlup oldu

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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol EuroCup A Grubu 7'nci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi London Lions'a 83-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions'ta 24 sayıyla Gabe Olaseni oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, London Lions ise 5'inci galibiyetini elde etti.

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Uros Obrknezevic

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 19, Hammonds 8, Needham 8, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan 3, Mitchell 19, Egehan Arna 3, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu, Delgado 18

LONDON LIONS: Olaseni 24, Taylor 5, Soluade 9, Conor Morgan 8, Nelson 9, Sharma 4, Matthew Morgan 17, Grantham 7

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 42-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol EuroCup A Grubu 7'nci hafta maçında sahasında İngiliz ekibi London Lions'a 83-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions'ta 24 sayıyla Gabe Olaseni oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, London Lions ise 5'inci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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