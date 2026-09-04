Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Macaristan'a Kiraladı
BEŞİKTAŞ, 22 yaşındaki Elan Ricardo’nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye transfer olduğunu açıkladı.
BEŞİKTAŞ, 22 yaşındaki Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.
Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı