Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvanın lig etabında 2'de 0 yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI VE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında penaltı ve kırmızı kart bekledi. Siyah-beyazlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Rashica, savunma arkasına sarkan Immobile'ye derinlemesine bir pas gönderdi. İtalyan golcü, yay üzerinde topu kontrol ettikten sonra Koch'un müdahalesiyle yerde kaldı. Gözler İskoç hakeme çevrildi ancak Beaton oyunu devam ettirdi. VAR'da da incelenen pozisyondan Beşiktaş'ın beklediği karar çıkmadı.

FRANKFURT 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Frankfurt, 5 dakikada Beşiktaş ağlarına 2 gol bıraktı. 19. dakikada kazanılan penaltıyı Marmaush ile gole çevirmeyi başaran Alman temsilcisi, bu golden 3 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı. 22. dakikada fileleri havalandıran Ebimbe, takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

Üst üste gelen gollerin ardından şoka uğrayan ve farkı azaltmak için çaba sarf eden Beşiktaş, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Rafa Silva'nın şutunda savunmanın eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıyı Immobile kaleciye nişanladı ve gole çeviremedi. Böylelikle ilk yarı da konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Eintracht Frankfurt, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı. Son bölümde Knauff ile golü bulan Alman ekibi, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş ise maçtaki tek golünü 90+3 dakikada Arthur Masuaku ile attı.

2'DE 0 YAPTI

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında 2'de 0 yaptı. İlk hafta deplasmanda Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci haftada da Eintracht Frankfurt'a boyun eğdi.

SIRADAKİ RAKİP

İki maç sonunda 0 puanı bulunan Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Puanını 4 yapan Eintracht Frankfurt ise aynı gün saat 19.45'te Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak.