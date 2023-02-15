Beşiktaş, deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i renklerine bağladı

Beşiktaş, Türkiye'yi vuran deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile anlaşma sağladı. Bugün İstanbul'a gelecek futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanacak. Rumen yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak.

Ara transferde Wout Weghorst ile yolları ayıran ve kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley gibi isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, depremin yarattığı yıkıcı etki sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan transfer yaptı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Beşiktaş, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah-beyazlıların, yeni transferi bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

9. YABANCI OLARAK SAHAYA SÜRÜLEBİLECEK

Maxim'in sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek. 32 yaşındaki Maxim, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist yaptı.