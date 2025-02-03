Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da devam edecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile yollarını ayırdı.
SÖZLEŞMESİ FESHELDİLDİ
Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshetti ve bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu' bildirdi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta Senegal asıllı İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
FIORENTINA'YA TRANSFER OLACAK
Sezon başında geldiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Cher Ndour'un yeni takımı da belli. Ndour, kariyerine ülkesinin takımlarından Fiorentina'da devam edecek. Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo da kadrosuna kattı.