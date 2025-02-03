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Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

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Beşiktaş, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da devam edecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

SÖZLEŞMESİ FESHELDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshetti ve bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu' bildirdi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta Senegal asıllı İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

FIORENTINA'YA TRANSFER OLACAK

Sezon başında geldiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Cher Ndour'un yeni takımı da belli. Ndour, kariyerine ülkesinin takımlarından Fiorentina'da devam edecek. Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo da kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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