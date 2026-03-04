Çaykur Rizespor: 4-1

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 10'a yükselterek C Grubu'nu ilk sırada tamamladı. 4 puanda kalan Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadelenin başlarında topa daha çok sahip olan taraf Beşiktaş olurken, konuk Çaykur Rizespor da hızlı ataklarla gol aradı. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli gol pozisyonu üretemedi. Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş açtı. Agbadou'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murillo, yaptığı sert vuruşla 27'nci dakikada takımını öne geçirdi: 1-0. Golün ardından iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 39'uncu dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica ortasını yaptı. Rakibinden önce topu önüne alan Salih Uçan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Beşiktaş, 42'nci dakikada bir gol daha buldu. Orkun'un uzak mesafeden şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Pozisyonu takip eden Oh, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça tempolu başladı. Konuk Çaykur Rizespor, 55'inci dakikada penaltı kazandı ancak VAR'da yapılan incelemenin ardından karar iptal edildi. 66'ncı dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi. 81'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Mustafa Hekimoğlu, kaleci Erdem'e yaptığı baskı sonrasında topu Cengiz'e kazandırdı. Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topu Kartal Kayra yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 4-0. Konuk ekip 85'inci dakikada farkı 3'e indirdi. Ersin'in hatalı pasında araya giren Papanikolaou topu boş ağlara gönderdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı