Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 85), Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Gökhan Sazdağı dk. 90), Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 85), Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)

Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek

Teknik Direkör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala (Taha Şahin dk. 78), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 78), Jesuran Rak-Sakyi (Emrecan Bulut dk. 74), Ibrahim Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 78), Antonio Augusto (Altin Zeqiri dk. 60), Ali Sowe

Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Milot Rashica (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Kartal Kayra Yılmaz, Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Tiago Djalo, Milot Rashica (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu, Modibo Sagnan, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
title