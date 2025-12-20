Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 85), Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Gökhan Sazdağı dk. 90), Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 85), Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)
Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek
Teknik Direkör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala (Taha Şahin dk. 78), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 78), Jesuran Rak-Sakyi (Emrecan Bulut dk. 74), Ibrahim Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 78), Antonio Augusto (Altin Zeqiri dk. 60), Ali Sowe
Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Milot Rashica (dk. 64) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kartal Kayra Yılmaz, Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Tiago Djalo, Milot Rashica (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu, Modibo Sagnan, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL