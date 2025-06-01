Beşiktaş, Bodrum FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Bodrum FK'yi 4-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı konuk olduğu maçta 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın gollerini Mustafa Hekimoğlu (2), Gedson Fernandes ve Joao Mario kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Gedson Fernandes, kale sahası içinde Herelle'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario topu ağlara gönderdi: 0-4

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Celal Dumanlı dk. 71), Herelle (Celustka dk. 86), Ajeti, Cenk Şen (Süleyman Özdamar dk. 46), Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 63), Pucas (Gökdeniz dk. 46)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Tunahan Akpınar, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Bilal Güven

Teknik Direktör: Jose Morais

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Emrecan Terzi dk. 77), Hadziahmetovic (Necip Uysal dk. 77), Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Topçu dk. 77), Joao Mario, Muçi (Arroyo dk. 72), Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 72)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Mustafa Hekimoğlu (dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (dk. 27), Joao Mario (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ajeti (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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