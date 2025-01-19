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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Solskjaer'in Cesareti Beni Etkiledi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışma kararlarını açıklarken, onun cesaretinin belirleyici faktör olduğunu vurguladı. Beşiktaş, Solskjaer ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve transfer politikaları hakkında planlamalar yapacak.

- Serdal Adalı : "Solskjaer'in cesareti beni etkiledi ve kendisiyle çalışma kararı aldık"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışma nedenlerini açıklayarak, "Camianın beklentilerini anlattım. Kendisinin cesareti beni etkiledi ve kendisiyle çalışma kararı aldık. Diğer görüşülen isimlere nazaran daha cesur cevaplar vermesi kendisiyle çalışmamızın en büyük sebebi oldu" dedi.

Beşiktaş, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdal Adalı, Norveçli teknik adam ile ilk 6 aylık süreç için 1.2 milyon Euro, gelecek sezonun ücretinin ise 2.4 milyon Euro olacağını söyledi. Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceklerini dile getiren Adalı, "Bugün akşam bir araya geleceğiz ve geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Transfer gereken bölgeler üç aşağı beş yukarı belirlendi. Hocamız ve ekibinin yanı sıra scout ekibinin de katılacağı toplantıyla en azından kış ayı transfer döneminde takıma katmak istediğimiz isimleri belirleyeceğiz. Hocanın da bizim de üzerinde çalıştığımız isimler var. Bugün bu konuda önemli kararlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adamın, takımın başına geçmesiyle birlikte transfer politikasında kuzey ülkelerine yönelip, yönelmeyeceklerinin sorulması üzerine Başkan Adalı, "Hocanın elinde bir portföy var. Bizim de hazırladığımız ve üzerinde ciddi çalışma gerçekleştirdiğimiz bir yönetim şekli var. Transferle alakalı konularda konuşmak için hocayla bir araya geleceğiz. Tabii hocamızın elindeki portföyden de yararlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Solskjaer'in cesareti beni etkiledi ve kendiyle çalışma kararı aldık"

Medyada yer alan birçok teknik direktör isminin yerine neden Solskjaer'i tercih ettiklerinin sorulması üzerine Başkan Adalı, "Teknik direktörlük görevi için 2-3 tane ciddi isimle görüşerek buraya geldik. Hocayı da dinleyerek, neler yapabileceğimizi konuştuk. İçinde olduğumuz durumun maddi ve manevi durumlarını anlattım. Camianın beklentilerini anlattım. Kendisinin cesareti beni etkiledi ve kendisiyle çalışma kararı aldık. Diğer görüşülen isimlere nazaran daha cesur cevaplar vermesi kendisiyle çalışmamızın en büyük sebebi oldu" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi için Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinde özel bir madde olup, olmadığıyla ilgili soruya ise siyah-beyazlıların başkanı, imzalanan anlaşmanın 1.5+1 yıllık olduğunu yineleyerek, "Sözleşmede özel bir madde yok. 1.5 yıl sonra tekrar oturup görüşeceğiz. Kendisiyle sezonun bitimine kalan 5 ay için sözleşme yapmanın çok doğru olmayacağını düşündük. Beşiktaş için de doğrusu budur" diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Solskjaer'in Cesareti Beni Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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