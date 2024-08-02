Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer çalışmaları hakkında bilgi veren başkan Arat, Emirhan Topçu transferini "Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun" sözleriyle açıkladı. Hasan Arat ayrıca, Süper Kupa için özel prim olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Galatasaray ile yarın oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla başarı dileyen Arat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlıların başkanı, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu transfer ettiklerini açıkladı.

"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Hasan Arat, "Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin" dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

SÜPER KUPA SÖZLERİ

Hasan Arat, yarın Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekleri Galatasaray maçıyla ilgili "Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor. Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

EMİRHAN TOPÇU TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Emirhan Topçu transferini de açıklayan Arat, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EMİRHAN'I TAKİPTE

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi için gün sayarken Rize'de ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıldız futbolcunun annesiyle karşılaşmıştı. Erdoğan'ın "Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum" sözlerine Çaykur Rizesporlu futbolcunun annesi "Ben bir yere göndermiyorum" yanıtını vermişti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Futbol kariyerine Rizespor'un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica'ya kiralandı. 2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor'da geçiren oyuncu Rizespor'da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Hasan Arat Hasan Arat Ümraniye Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'a ne oldu? Whatsapp ne zaman düzelecek? CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title