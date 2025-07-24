Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını zora soktu

Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını zora soktu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham ve Joao Mario'dan geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-2'lik skorla kaybetti.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi. Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

BEŞİKTAŞ TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo, 67 ve 90+5. dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 86. dakikada Joao Mario'dan geldi. İngiliz golcü Abraham, Siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını rövanşa bıraktı

RASHICA'YA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, yetersiz performansı sebebiyle Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü.Kosovalı futbolcu, ilk 11'de başladığı Shakhtar Donetsk karşılaşmasında 60. dakikada kenara alındı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'ya büyük tepki gösterdi ve uzun süre ıslıkladı.

RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, tur şansını 31 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak rövanş karşılaşmasına bıraktı. Rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOzgur Free:

Arda hiç acımadı

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bir balon transfer daha derken şaka yapmıyorduk herhalde hahahahahahaha ;) ;)

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Haber YorumlarıEnes:

Alemin gözü yaşlı Orkun Beşiktaşlı hahahaha . Ya Orkun düz futbolcu nasıl 25 milyon Euro'ya itelediler . Cidden bu Beşiktaş adam olmaz . O paralara nasıl kaliteli 2-3 topçu alirdin

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

EVEEEET ORHUUUN DöööDCü SERBEST VURUSU KULLANDI ODA NE??? TOP SEYiRCiLERDE EVEEEET FENEVRASYONLU SAAAAPSAL PATATES TORBASI EN NESYRi SERBEST VURUSU KULLANDI ODA NE??? TOP SEYiRCiLERDE KISACA BU GANAAAADLI GiLLERDEN Bi CAACIK OLMAZ TüRKiYE AVRUPADA REZZiL EDiP BIRAKIYORLAR ASLAN ARDA öNCE 8DASLILARA SHAAAAAKTI NASILSA KARRRIKöY UEFAYA GELECEK BiRDE ORDAN SHAAAAAKTIMI TAMAMDIR UYUUUZZZ KUSLAR GiDiP KöYFERANS LiGLERiNDE OYNASIN TABi ORADADA REZiiiiL EDECEKLER BiRDE KALKIP KENDi CöP TENEKELERiNi iX

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Olan ülke puanına oldu Şimdi gidecek 2 fark atacak maçı uzatacak ölme eşşeğim ölme

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