Beşiktaş Çorum'u Konuk Etti, Rıdvan Yılmaz Dalya Dedi

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Kauno Zalgiris mücadelesinin ilk 11'ine göre Arca Çorum FK karşısında 4 değişikliğe gitti. Kauno Zalgiris maçında oynayan; Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı, Arca Çorum FK mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine 48 yaşındaki tecrübeli İtalyan teknik adam; Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Alexander Nübel'e emanet eden Vincenzo Italiano, savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'yü oynatan Italiano, sağ kanatta Vaclav Cerny ve sol kanatta ise Leandro Trossard'ı görevlendirdi. İtalyan teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Dusan Vlahovic oldu.

RIDVAN YILMAZ DALYA DEDİ

Siyah-beyazlı ekibin 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Arca Çorum FK karşılaşmasıyla birlikte 100'üncü maçına çıktı. Beşiktaş formasıyla dalya diyen Rıdvan, Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 kez gol sevinci yaşadı.

POKU VE MIRETTI KULÜBEDE YER ALDI

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Ernest Poku ile Fabio Miretti, Arca Çorum FK maçına yedek soyundu. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Arca Çorum FK mücadelesinin ilerleyen dakikalarında Poku ve Miretti'ye görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez terletecekler.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasında oynanan karşılaşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı unutulmadı. Tüpraş Stadyumu'nun kale arkalarında yer alan taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ellerindeki bayraklarla maç öncesinde tribünleri renklendirdi. Statta bulunan LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" mesajına yer verildi ve 10'uncu Yıl Marşı çalındı. Ayrıca doğu tribününde büyük Türk bayrağı açılırken, Beşiktaşlı oyuncular da ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah özel tişörtlerle çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı