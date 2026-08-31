Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 Yendi: Vlahovic Hat-Trick Yaptı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar üstlendi. Ev sahibi Beşiktaş ; Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ile sahada yer aldı. Konuk ekip Arca Çorum FK ise; Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Emircan Gürlük, Mohammed Diomande ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş mücadeleye golle başladı. 9'uncu dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün içeri çevirdiği topa iyi yükselen Tiago Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Havalanan top savunmadan sekerek ceza sahası içi solundaki Emmanuel Agbadou'ya geldi. Bu oyuncunun kale önüne havadan gönderdiği topu Vaclac Cerny kafayla tamamladı: 1-0. Beşiktaş, 32'nci dakikada gole yaklaştı. Leandro Trossard'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dusan Vlahovic, rakibinden kurtulduktan sonra vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Marcos Felipe kurtardı. 36'ncı dakikada Beşiktaş etkili geldi. Orkun Kökçü'nün tek pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandro Trossard, kaleci Marcos Felipe'yi geçtikten sonra içeri çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde Amir Murillo diziyle dokundu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü. 42'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Junior Olaitan'ın şutunda top Arca Çorum FK savunmasında Alexandre Penetra'ya çarptı. Karşılaşmanın hakemi Çağlar Uyarcan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Çağlar Uyarcan, penaltı kararı verdi. 43'üncü dakikada topun başına geçen Dusan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya Çorum FK etkili başladı. 50'nci dakikada ceza sahası dışından Cengiz Ünder, ayak içiyle kaleyi yokladı fakat Alexander Nübel topu kornere çeldi. 52'nci dakikada Arca Çorum FK farkı 1'e indirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Mohammed Diomande'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. Beşiktaş, 59'uncu dakikada bir gol daha buldu. Orkun Kökçü'nün pasında sağ kanatta topla buluşan Junior Olaitan, ceza sahası içerisine doğru ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktasının solundaki Dusan Vlahovic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. Beşiktaş, 66'ncı dakikada farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz, savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü'yü görmek isterken topun arasına Gökhan Sazdağı girdi. Altıpas üzerine açılan topu Dusan Vlahovic tamamladı: 4-1. Beşiktaş, 73'üncü dakikada farkı 4'e yükseltti. Junior Olaitan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın şutunda top filelere gitti: 5-1. Arca Çorum FK, 77'nci dakikada farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ermin Mahmic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-2. Beşiktaş, 83'üncü dakikada farkı tekrar 4'e çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, hemen solundaki Amir Murillo'yu gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 6-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 6'ya çıkardı. Arca Çorum FK ise 1 puanda kaldı.

DUSAN VLAHOVIC SİFTAHI HAT-TRICK İLE YAPTI

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp forvet Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla siftahı 3 gol birden atarak yaptı. Arca Çorum FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki golcü, mücadelenin 43'üncü, 59'uncu ve 66'ncı dakikalarında fileleri havalandırarak Beşiktaş formasıyla ilk gollerini kaydetti. Vlahovic, son olarak geçtiğimiz sezon Serie A'nın 38'inci ve son haftasında 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Torino maçında 2 gol kaydetmişti.

POKU VE MIRETTI İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Ernest Poku ile Fabio Miretti, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına çıktı. Arca Çorum FK karşılaşmasına yedek başlayan iki oyuncudan Miretti, 77'nci dakikada Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil olurken, Poku ise 84'üncü dakikada Leandro Trossard'ın yerine sahaya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı