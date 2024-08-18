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Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında 4-2 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan siyah-beyazlıların Emirhan Topçu ile bulduğu 2 gol birden VAR kontrolünün ardından faul ve ofsayt gerekçeleriyle iptal edildi. Konuk takım ise Güray Vural'ın 63. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Maç başlar başlamaz 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, seyircisi önünde 4-2 kazanmayı bildi.

23. SANİYEDE ANTALYASPOR GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın henüz 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası Van de Streek'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında 4-2 yendi

IMMOBILE, 10 DAKİKADA 2 TANE ATTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile, Süper Kupa maçının ardından ligde de goller atmaya başladı. Yıldız golcü, Antalyaspor'un 23. saniyede öne geçtiği maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. İtalyan forvet, 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında 4-2 yendi

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ İPTAL OLDU

Rüzgarı arkasına alan siyah beyazlı takım, Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti. Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 tamamlandı.

SAMUDIO YENİDEN SAHNEDE

Antalyaspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılarda 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Samudio, Erdoğan'ın sağ kanattan ortasına yaptığı düzgün kafa vuruşla golü attı. Paraguaylı golcü, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı ve skor 2-2'ye geldi.

Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında 4-2 yendi

RAFA SILVA TAKIMINI ÜSTÜNLÜĞE TAŞIDI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rafa Silva, Antalyaspor'un golünden yalnızca 5 dakika sonra takımını yeniden öne geçirdi. Rashica'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında 4-2 yendi

ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

63. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Rafa Silva'ya sert bir müdahalede bulunan Güray Vural, ilk önce sarı kart gördü. Pozisyonu VAR'da inceleyen Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal ederek tecrübeli futbolcuyu direkt kırmızı kartla cezalandırdı ve Antalyaspor 10 kişi kaldı.

EMİRHAN'IN BİR GOLÜ DAHA SAYILMADI

Beşiktaş, kırmızı kartın ardından kullanılan serbest vuruşta ilk yarıda olduğu gibi Emirhan Topçu ile bir kez daha gol buldu. İlk yarıdaki golü faul gerekçesiyle geçersiz sayılan genç stoper, bu kez de ofsayta takıldı ve karşılaşmadaki ikinci golü de sayılmadı.

NDOUR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı yeni transferi Cher Ndour, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 67. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olan genç orta saha, böylelikle yeni takımında ilk kez forma giymiş oldu ve siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktı. Son golde Muçi'ye asist yapan İtalyan futbolcu, Beşiktaş kariyerine skor katkısıyla başlamış oldu.

MUÇİ FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya yedek başlayan isimlerden birisi olan Ernest Muçi, 88. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi. 90+5. dakikada yeni transfer Cher Ndour'un asistiyle topu filelere yollayan Arnavut yıldız, maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Ali Kerem:

beşik bu sene sallıycak gibi

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isa yatar:

Beşiktaş ın hücum hattı baya iyi

14
0
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Zeki Anti:

Bakın yazıyorum birkaç maç daha oynasınlar beşiktaş takımı dağılacak çünkü bu takımın ciddi borçları var ve kaynakları yok. Rahmi koç'a da çok güvenmesinler daha önce de aynı senaryolar işlendi ve futbolcu paralarını ödeyemedikleri için ceza ile daha fazla ödemek zorunda kaldılar yine aynısı olacak ve bu başarılı görünen futbolcular ortalarda pek görünmeyecek.

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