Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 4 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Orkun Kökçü, Jota Silva ve Hyeon-Gyu Oh'un golleriyle Beşiktaş öne geçerken, Antalyaspor'dan Sander Van de Streek ve Samuel Ballet'in golleri maçta dikkat çekti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Doğukan'ın pasında Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda üst direğe de çarpan top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-2

58. dakikada Jota'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun gelişine vuruşunda kaleci Julian, sağ köşeye yönelen topu çeldi.

59. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Oh, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 4-2

79. dakikada Murillo'nun sağ taraftan ortasında El Bilal Toure'nin gelişine vuruşunda kaleci Julian topu sektirdi. Cerny'nin kale alanı içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlağı Emirhan kafayla üstten kornere gönderdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Kristjan Asllani dk. 77), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 87), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 77), Junior Olaitan, Jota Silva (El Bilal Toure dk. 62), Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay (Nikola Storm dk. 87), Dario Saric, Samuel Ballet (Samet Karakoç dk. 90), Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33 ve 59) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21), Samuel Ballet (dk. 47) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a gecenin tek üzücü haberi

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi