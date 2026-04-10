Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 3 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Orkun Kökçü, Jota ve Hyeon-Gyu Oh kaydederken, Antalyaspor'un tek golü Sander Van de Streek'ten geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Cengiz'in sağ taraftan yerden pasına hareketlenen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın üzerinden filelere gitti. 1-0

9. dakikada Orkun'un ortasında Jota'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

21. dakikada Erdoğan sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Van de Streek, kafa vuruşuyla topu kaleci Ersin'in sağından filelere yolladı. 2-1

33. dakikada Olaitan'ın rakip oyuncuyu geçtikten sonra sol taraftan pasında Oh, kale alanı önünde tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

40. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Julian, meşin yuvarlağı yandan kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Junior Olaitan, Jota Silva, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay, Dario Saric, Samuel Ballet, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
