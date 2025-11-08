Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 ile geride bıraktı. İlk yarıda Abraham ve Djalo'nun golleriyle öne geçen siyah-beyazlılar, maç boyunca etkili bir futbol sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham'ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny'e aktardı. Cerny'nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
32. dakikada Saric'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Saric, Abdülkadir Ömür, Cvancara, Boli
Yedekler: Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Ballet, Van de Streek, Gueye, Storm, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cerny, Cengiz Ünder, Toure, Abraham
Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz
Goller: Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27) (Beşiktaş)
Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - ANTALYA