Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti

Fernando Santos'dan 3 değişiklik

Necip Uysal 11'e döndü

Svesson ilk kez 11'de, eski takımına ilk kez rakip

Umut Meraş sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı

Adana Demirspor'da 3 değişiklik

Nourani ilk kez 11'de

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda 4-0 kaybedilen Pendikspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş'ın yerine Svesson, Necip Uysal ve Emrecan Terzi'yi 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Santos, savunma hattını Svensson, Necip Uysal, Zaynutdivov ve Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Semih Kılıçsoy'a forma verdi. Fernando Santos'un gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

NECİP UYSAL 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fernando Santos savunma hattında değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam sağ bek Onur Bulut'un yerine yeni transfer Jonas Svesson'a, stoperde ise Tayyip Talha Sanuç'un yerine ise Necip Uysal'ı görevlendirdi.

SVESSON İLK KEZ 11'DE, ESKİ TAKIMINA İLK KEZ RAKİP

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk kez, ilk 11'de görev yaptı. Ligde oynanan Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında görev almayan, kupadaki Eyüpspor mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil olan tecrübeli sağ bek, siyah-beyazlı formayla ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu ayrıca eski takımı Adana Demirspor'a da ilk kez rakip oldu.

UMUT MERAŞ SAKATLIĞI NEDENİYLE SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Umut Meraş, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Umut Meraş, ilk 11'de görev alacaktı. Umut, ısınma hareketleri sırasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş'ın yerine genç sol bek Emrecan Terzi karşılaşmaya 11'de başladı.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasına sarı kart sınırında çıktı. Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu isimler sarı kart görmelerinde halinde deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankaragücü karşılaşmasının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Dorukhan Toköz, Cisse ve Abdurrahim Dursun'un yerine, İsmail Çokçalış, Yusuf Barasi ve Nourani'yi sahaya sürdü.

Adana Demirspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Mahammadaliyev - İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi."

NOURANİ İLK KEZ 11'DE

Lacivert-mavili ekibin yeni transferi Motez Nourani, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. Ligdeki Ankaragücü ve kupadaki 24Erzincanspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş karşısında ilk kez 11'de forma giydi.