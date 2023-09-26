Takımın yıldızı kadroda yok! Beşiktaş, Adana'ya tam 5 eksikle gidiyor
Süper Lig'de ertelenen Adana Demirspor maçı için kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, maça 5 eksikle çıkacak. Gedson Fernandes ve Ante Rebic sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer almayacak.
Süper Lig devi Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 isim sakatlığı, 3 futbolcu ise statü gereği kamp kadrosuna dahil edilmedi.
TAM 5 EKSİK
Siyah-beyazlılarda, yıldız futbolcu Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya yazılmadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."
İşte Beşiktaş'ın kadrosu;