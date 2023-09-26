Takımın yıldızı kadroda yok! Beşiktaş, Adana'ya tam 5 eksikle gidiyor

Süper Lig'de ertelenen Adana Demirspor maçı için kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, maça 5 eksikle çıkacak. Gedson Fernandes ve Ante Rebic sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer almayacak.