Beşiktaş, Aboubakar'ı resmen açıkladı! Ayağının tozuyla maça çıkacak

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar transfere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez! Kara sevda. Evine hoş geldin Vincent Aboubakar." ifadelerine yer verdi. Aboubakar, Beşiktaş'ın yarın Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosuna dahil edildi.

Vincent Aboubakar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcü ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

ABOUBAKAR'IN YILLIK ÜCRETİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA

Siyah-beyazlıların transfere ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez! Kara sevda. Evine hoş geldin Vincent Aboubakar." denildi. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın Kayserispor ile yarın oynayacağı mücadelenin kamp kadrosuna dahil edildi.