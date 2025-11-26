Haberler

Beşiktaş'a Borussia Dortmund'dan sürpriz öneri

Beşiktaş'a Borussia Dortmund'dan sürpriz öneri
Güncelleme:
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, menajerler tarafından Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer önerildi. 31 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim bir görüşme yapacak.

  Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.
  Marcel Sabitzer'in Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
  Marcel Sabitzer bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Ocak ayındaki ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Süper Lig devi Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

SABITZER BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin, 31 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve ortak bir karar çıkması halinde transfer için temaslara başlanacağı aktarıldı.

Beşiktaş'a Borussia Dortmund'dan sürpriz öneri

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Avusturyalı oyuncu, bu maçlarda 3 asistlik performans sergiledi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen deneyimli ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

500
