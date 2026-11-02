Beşiktaş, 5 deplasmanda 4 puanla 2022-2023'ten beri en kötü dış saha performansı gösterdi

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Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana ilk 10 haftalık periyotlar dikkate alındığında en kötü deplasman performansını sergiledi. Siyah-beyazlılar, ayrıca kaptan Orkun Kökçü'nün ligde ve Avrupa Ligi'nde forma giymediği 5 maçta da 10 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Haftayı 19 puanla dördüncü basamakta kapatan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Sezona hem ligde hem Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan Kartal'ın deplasman performansı ise taraftarlarını korkutuyor.

Ligde tüm kayıplar deplasmanlarda

Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 11 puan kaybeden Beşiktaş, bu kayıpların tamamını deplasman maçlarında yaşadı.

Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Dördüncü haftada ise Fenerbahçe deplasmanına çıkan Kara Kartal, derbiyi 2-1 kazanarak bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini elde etti.

Altıncı haftada Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, sekizinci haftada ise Trabzon'dan 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Öte yandan Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında toplam 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu süreçte yalnızca bir kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu yenilgiyi Litvanya'da Kauno Zalgiris'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Son 5 sezonun en kötü dış saha performansı

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana ilk 10 haftalık periyotlar dikkate alındığında en kötü deplasman performansını sergiledi. Bu sezon dış sahada çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, hanesine yalnızca 4 puan yazdırabildi. Kartal, ayrıca attığı 6 gole karşılık, filelerinde de 9 gol gördü.

2025-2026 sezonunun ilk 10 haftasında 6 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.

2024-2025 sezonunda ise aynı periyotta 5 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yine 8 puanı hanesine yazdırdı.

2023-2024 sezonunda ilk 10 haftalık bölümde 5 deplasman maçına çıkan Kara Kartal, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

2022-2023 sezonunda ise ilk 10 haftada yalnızca 4 deplasman karşılaşması oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 8 puan çıkararak başarılı bir performans sergiledi.

Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansına benzer bir tabloyu son olarak 2021-2022 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonun ilk 10 haftasında 4 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Orkun Kökçü'nün olmadığı 5 maçta 10 puan kayıp

Beşiktaş, bu sezon kaptan Orkun Kökçü'nün forma giymediği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla da dikkat çekiyor.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında görev alamayan milli futbolcunun yokluğunda siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-0 kaybederken, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa ile oynanan mücadele ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Dolmabahçe'de oynanan Crystal Palace karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun forma giymediği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puan elde etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk olan Beşiktaş'ta Orkun, geniş kadroda yer almasına rağmen karşılaşmada süre almadı. Siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı