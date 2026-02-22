Beşiktaş'tan Göztepe'ye 4-0 Fark

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Wilfred Ndidi'nin golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 36. dakikada Amir Murillo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Maçın 2. yarısında Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'un golleriyle farkı açan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve 41 puanda kalan Göztepe'nin önünde 4. sıraya yerleşti.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 3-0 kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla ikili averajda üstünlüğü de ele geçirdi.

Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybettiği derbi maçın ardından rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.

Bu süreçte 6'şar galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Alanyaspor'la berabere kaldı.

4 maç sonra kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlılar 4 maçlık aranın ardından kalesini gole kapattı.

Kayserispor'u 1-0 yendiği maçın ardından Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Göztepe'nin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Beşiktaş, gol yediği 4 maçlık periyotta 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

Orkun bu sefer direğe takıldı

Beşiktaş'ta son haftaların golcü oyuncusu Orkun Kökçü, Göztepe maçında direği geçemedi.

Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında attığı gollerle takımının kazandığı puanlarda kilit rol oynayan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında 8. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Orkun'un barajın altından kaleye gönderdiği top kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.

Korneri kullanan Orkun Kökçü, topu Ndidi'ye göndererek siyah-beyazlıların 1-0 öne geçtiği golün pasını verdi.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 16. dakikasında itiraz nedeniyle sarı kart gören Sergen Yalçın, bu sezonki 4. sarı kartına ulaştı.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da sarı kart görerek sınıra gelen siyah-beyazlı teknik adam, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında kulübede görev alamayacak. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Sergen Yalçın'ın yanı sıra 66. dakikada sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü de cezalı duruma geldi. Tecrübeli oyuncu Kocaelispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Murillo golle tanıştı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Siyah-beyazlı formayla üçüncü maçında gol sevinci yaşayan Panamalı oyuncu, takımının organize atağını golle sonuçlandırdı.

36. dakikada Ersin Destanoğlu ve Asllani paslaşmasıyla başlayan atakta topu, sağ çaprazdan sert bir şutla ağlara gönderen Murillo skoru 2-0'a taşıdı.

Bu sezon savunma oyuncularından gol katkısı almakta güçlük yaşayan Beşiktaş'ta Murillo, gol atan üçüncü defans oldu. Panamalı oyuncudan önce Emirhan Topçu ve Tiago Djalo, birer gol atmıştı.

Olaitan'dan eski takımına gol

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, bu sezonki üçüncü golünü eski takımına attı.

Sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla iki golünü de Fatih Karagümrük ağlarına gönderen Olaitan, yeni takımının eski takımını konuk ettiği mücadelenin 59. dakikasında meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.

Olaitan'ın gol sevinci gösterisi yapmaması dikkati çekti.

Emirhan sakatlandı

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 68. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Kendi yarı alanında Göztepeli oyuncu Jeferson'un topla müdahalesine izin vermemek için taç çizgisine doğru koşu yapan Emirhan Topçu, sakatlanarak yerde kaldı.

Sağlık ekibinin saha kenarında müdahale ettiği siyah-beyazlı oyuncu, 71. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

Oh üçte üç yaptı

Karşılaşmanın dördüncü golünü kaydeden Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da fileleri havalandırdı.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Oh, 2-2 biten maçta attığı şık golle siyah-beyazlı taraftarlara merhaba derken RAMS Başakşehir deplasmanında da skoru değiştirmeyi başardı.

Güney Koreli oyuncu, Göztepe karşısında da sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golünü kaydetti.

Göztepe'yi 4 maç sonra yendi

Göztepe ile oynadığı son 4 maçı kazanamayan siyah-beyazlılar, galibiyet hasretine Dolmabahçe'de son verdi.

İzmir ekibine karşı son galibiyetini 15 Mayıs 2022'de deplasmanda 2-0'lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçların 3'ünde sarı-kırmızılı rakibine yenilirken 1 maçta da berabere kaldı.

Bu süreçte rakibine 2 kez İstanbul'da kaybeden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Göztepe'ye ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. Bir maç ise golsüz sona erdi.

Göztepe ilk kez 4 gol yedi

Sezonun en az gol yiyen takımı Göztepe, ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol görme üzüntüsü yaşadı.

Yediği 12 golle ligde kalesini en iyi savunan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Göztepe, bu maçtan önce en fazla golü Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçta kalesinde görmüştü.