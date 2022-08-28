Berna Gözbaşı: Kısıtlı kadromuza rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kısıtlı kadromuza neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Böyle güzel bir galibiyet yaşattıkları için teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Yukatel Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kısıtlı kadromuza neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Böyle güzel bir galibiyet yaşattıkları için teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayseri spor sahasında Bitexen Giresun spor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Buradan spor bakanımıza, bütün futbol camiasına sesleniyorum; Anadolu kulüplerinin bütçeleri yayın gelirinden oluşuyor. Ben göreve geldiğimde Euro 6-7 liraydı, şimdi 18 lira. Her kulüp için söylüyorum, yaşamaları çok zor. Şu stresli zamanda futbol bu ülkenin eğlencesi ve heyecanı. Futbola desteğin artması lazım. İnşallah evimizde böyle galibiyetler almaya devam ederiz."