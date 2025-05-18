Berlin'de Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Berlin'de Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen yüzlerce taraftar, Kurfürstendamm Caddesi'nde coşkuyla kutlama yaptı. Kutlamalar, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde de devam etti ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Galatasaraylılar, başkentteki Kurfürstendamm Caddesi'ne akın etti. Özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg, Neukölln ve Wedding gibi semtlerde de toplanan Galatasaraylılar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle kutlamalar düzenledi. Araç konvoylarıyla başlayan kutlamalar, gece geç saatlere kadar sürdü. Taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaparak takımlarına olan sevgilerini gösterdi.

Berlin Emniyeti, kalabalık kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışını kontrol altına alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için müdahaleye hazır bekledi. Kutlamalar genel olarak olaysız ve barışçıl bir şekilde sona erdi. Uyarılara rağmen sis bombası kullanan bazı taraftarlara polis müdahale etti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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