Berke Özer'den tarihi performans

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın puan kaybettiği maçta Eyüpspor kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla en çok konuşulan isim oldu.

14 KURTARIŞ YAPTI

24 yaşındaki kaleci yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurdu. Galatasaray, 53 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 28 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım 14 kez isabet buldu. Galatasaray 4.7 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarabildi. Sarı kırmızlı futbolcular Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i geçemedi.

REKOR YİNE GALATASARAY'A KARŞIYDI

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

BERKE'NİN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI

Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Berke Özer, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Berke, "1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik" dedi.

"MAÇTAN ÖNCE BİRÇOK SPEKÜLASYON VARDI"

Maç öncesi spekülasyonlar olduğunu belirten Berke, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇI İLK SIRAYA KOYARIM"

Muhabirin "Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığın maçı oldu. Bu sezonun en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kalecisi oldun" sözleri üzerine 24 yaşındaki kaleci, "Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk" açıklamasını yaptı.