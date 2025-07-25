Berke Akçam, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Berke Akçam, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde lisans eğitimi gören milli atlet Berke Akçam, Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 400 metre engelli branşında 49.29 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) lisans eğitimine devam eden milli sporcu Berke Akçam, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Ülkesini ve üniversitesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli atlet Berke Akçam, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda büyük bir zafere imza attı. Akçam, yarıştığı atletizm 400 metre engelli branşında 49.29 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Üniversite Oyunları'nda 51 farklı etkinlikte binden fazla katılımcıyla en geniş katılıma sahip spor dalı olan atletizmde elde edilen bu başarı, hem Türkiye hem de BUÜ için gurur verici bir an oldu. Berke Akçam, gösterdiği üstün performansla adını zirveye yazdırarak gelecekteki olimpiyatlar ve şampiyonalar için de umut verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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